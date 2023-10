APAGÓN MASIVO EN COLÓN Y EN LOCALIDADES DE DISTINTAS PROVINCIAS

Durante la madrugada de este miércoles en dos oportunidades, no sólo en Colón, sino en varios puntos del país se registraron interrupciones del suministro eléctrico.

Esto causó cortes de energía en dos momentos entre las 00.45 y las 1.42 a.m., y luego nuevamente entre las 6.10 y las 8.10 a.m, afectando distintos puntos de nuestra ciudad.

En provincias como Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Salta, Santa Fe y Buenos Aires también reportaron episodios similares.

Aún no hay una explicación oficial a nivel provincial ni nacional sobre lo sucedido.

AGRADECIMIENTO

La Cooperativa de Energía Eléctrica agradeció al municipio de Colón por su colaboración al liberar una grúa que quedo atascada mientras se realizaban los trabajos.





