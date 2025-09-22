CINCO PROYECTOS DE COLÓN FUERON SELECCIONADOS EN EL PROGRAMA DECISIÓN NIÑEZ

En el marco del programa provincial impulsado por el Organismo de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, se realizó recientemente en Pergamino la instancia regional de dicho programa en Pergamino, donde cinco proyectos de Colón resultaron seleccionados y recibirán un financiamiento de $1.200.000 cada uno, que será depositado hacia fin de año para concretar las iniciativas.

La dinámica de la asamblea incluyó tres espacios de debate simultáneo: uno de niños entre 8 y 12 años, otro de adolescentes de 13 a 17, y un tercero de intercambio general. Allí, por consenso, se definieron las propuestas a financiar.

Los proyectos elegidos son:

“Operación Huerta parte 2”

Referente: Lucrecia Enrique (8 a 12 años) – Escuela Primaria N°6 Damiana Ferreyra.

Continuidad del proyecto iniciado en 2024, con la producción de huertas escolares.

“Sol y Sabor, Deshidratando Futuro”

Referentes: Ariel Cabrera y Rosa Godoy (8 a 13 años) – Escuela Primaria N°2.

Iniciativa destinada a la deshidratación de frutas y verduras para su conservación y consumo en la comunidad.

“Arreglo de la cancha de básquet del barrio”

Referente: Noelia Grangetto (13 a 17 años) – Escuela Secundaria N°2.

Proyecto impulsado por jóvenes para mejorar un espacio deportivo comunitario.

“Techo del bicicletero”

Referente: Noelia Grangetto (13 a 17 años) – Escuela Secundaria N°2.

Propuesta presentada por el centro de estudiantes para mejorar la infraestructura escolar.

“Un Club para Todos”

Referente: Sebastián Farabolini (13 a 17 años) – Escuela Secundaria N°4 Felipe Gerardo Mauro, Pearson.

Busca colaborar con la comunidad en el arreglo del club local para actividades deportivas y educativas.

“Decisión Niñez” es el primer presupuesto público de la provincia de Buenos Aires cuyo destino lo deciden directamente niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años. Su objetivo no es solo escucharlos, sino garantizarles un espacio real de incidencia en las políticas públicas.





El programa apunta a que las juventudes puedan plantear las problemáticas que atraviesan sus comunidades y decidir colectivamente cómo transformarlas. Además, promueve lazos comunitarios, ya que los proyectos no solo benefician a quienes los presentan, sino también a sus escuelas, barrios y clubes.

Cada Servicio Zonal puede financiar hasta diez proyectos por edición, lo que representa cerca de 250 iniciativas en toda la provincia por año. En esta ocasión, Pergamino y Colón lograron consolidar diez propuestas con fuerte impacto social, cultural y educativo.