COLÓN ABRIÓ EL REGISTRO DE PERSONAS MOVILIZADAS EN MALVINAS

En un acto de reconocimiento y memoria, la Municipalidad de Colón dio inicio a la apertura del “Libro de Actas de Registro de Personas Movilizadas en Malvinas”, una herramienta destinada a preservar la historia y homenajear a quienes participaron en la Gesta de Malvinas.

El registro fue creado en cumplimiento de las Ordenanzas N° 2803 y N° 4555 y está dirigido a todos los ciudadanos colonenses que fueron convocados o movilizados durante el conflicto bélico de 1982, así como a los familiares de caídos.

Durante el acto, se recibió a un grupo de vecinos que participaron del encuentro, en el que se destacó la importancia de mantener viva la memoria y reconocer el compromiso de quienes formaron parte de ese capítulo trascendental de la historia nacional.

La Municipalidad invitó a todos los vecinos que integraron el contingente de movilizados a inscribirse en el Honorable Concejo Deliberante (calles 17 y 51), de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 hs.