COLÓN AVANZA CON UNA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO ALIMENTADA POR ENERGÍA SOLAR

La Municipalidad de Colón puso en marcha la construcción de una nueva estación de bombeo que funcionará mediante paneles solares, en el marco de una política de modernización y eficiencia del sistema de provisión de agua de la ciudad.

La instalación de esta tecnología permitirá que las bombas de la red cuenten con una fuente de energía renovable, contribuyendo a reducir los costos operativos y otorgando mayor estabilidad al servicio para los vecinos y vecinas.

Desde el Municipio señalaron que esta inversión responde directamente a las recomendaciones técnicas realizadas por la Universidad Nacional de La Plata, cuyo informe subrayó la necesidad de mejorar la autonomía energética del sistema de bombeo frente a contingencias o variaciones en el suministro eléctrico tradicional.

Con esta obra, la gestión local ratifica su compromiso con la implementación de soluciones a largo plazo que protejan los recursos esenciales y fortalezcan la infraestructura de servicios públicos.

“Estamos construyendo un modelo que piensa hacia adelante, que cuida el agua y apuesta a las energías limpias como camino de desarrollo y sustentabilidad”, destacaron las autoridades municipales.



