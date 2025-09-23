COLÓN CELEBRA A SU PATRONA, LA VIRGEN DE LA MERCED ESTE 24 DE SEPTIEMBRE

La comunidad parroquial se prepara para vivir una jornada especial en honor a la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, el próximo miércoles 24 de septiembre.

Las actividades comenzarán a las 15.30 hs con la tradicional procesión, que partirá desde la esquina de 47 y 26, recorriendo las calles de la ciudad en un acto de fe y devoción popular.

Al finalizar el recorrido, a las 16.30 hs, se celebrará la Santa Misa en honor a la Virgen, momento central de la fiesta patronal, en el que se espera la presencia de una gran cantidad de fieles.

Luego, la jornada continuará con la Peña de las Patronales, un espacio de encuentro y celebración comunitaria para compartir música, danza y tradiciones, en el que se invita a los asistentes a llevar sus propias sillas.

Con estas actividades, Colón renueva su fe y agradecimiento a la Virgen de la Merced, pidiendo su compañía y bendición para toda la comunidad.