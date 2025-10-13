COLÓN CELEBRA SU 133ª ANIVERSARIO CON LA PRESENTACIÓN DE MILENA SALAMANCA

Nuestro partido se prepara para festejar sus 133 años con una jornada llena de música, baile y alegría. Bajo el lema “Celebrar Colón”, el evento se realizará el domingo 2 de noviembre desde las 16.00 hs en el Polo Cultural.

La celebración contará con un variado espectáculo artístico que incluirá danzas tradicionales, música en vivo de distintos géneros y la destacada participación de Milena Salamanca, reconocida por su paso por La Voz Argentina y con raíces colonenses. El gran cierre musical estará a cargo del Chelo, un clásico infaltable para hacer bailar a todos los presentes.

Además, habrá un espacio especial para artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas locales. Aquellos interesados en participar con sus productos podrán inscribirse en la Dirección de Producción y Empleo (calle 49 y 16) o comunicarse al teléfono 02473-423337. Los cupos son limitados.

Colón se fundó en el año 1892, tras varios años de trámites y trazados.

Por Ley provincial N° 2474 se creaba el Municipio de Colón. La misma fue sancionada el 27 de octubre y promulgada el 31 de octubre de 1892. En ese mismo acto jurídico se establecía que el mismo pueblo de Colón sería la cabecera del Partido, sumándose también la designación del Juez de Paz, recayendo ésta en Ramón E. Calderón. Aunque el primer Comisionado Municipal sería Juan M. Castro.