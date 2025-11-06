COLÓN: DENUNCIAN HECHO DE HURTO Y ROBO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

La Estación de Policía Comunal de Colón informó sobre dos nuevos hechos delictivos ocurridos en las últimas horas en la ciudad.

Hurto de bicicleta

El día 5 de noviembre, una vecina de 37 años denunció que autores ignorados sustrajeron su bicicleta marca OXEA, rodado 29, de color gris con detalles en naranja, la cual se encontraba en el hall de ingreso de su vivienda, ubicada en calle 50 entre 128 y 129.

El hecho ocurrió sin ejercer violencia y no hay cámaras de seguridad ni testigos. Interviene la UFI N°1 y personal del GTO y DDI, quienes realizan las diligencias correspondientes.

Robo de bomba de agua

En otro hecho, una mujer de 34 años denunció que entre la tarde del 30 de octubre y el 5 de noviembre, desconocidos sustrajeron una bomba de agua sumergible de 1HP marca SYLWAN y 25 metros de cañería, tras romper el cableado eléctrico y los caños de agua de su terreno, ubicado en calle 16 entre 33 y 34.

Por disposición del Dr. Gabriel Briñón, Instructor Judicial de la UFI N°1, se instruyó causa caratulada como “Robo”, con intervención del GTO y DDI Colón.

Ambos hechos son investigados por las autoridades competentes, que trabajan para dar con los responsables.