COLÓN DESTACÓ A LOS DEPORTISTAS EN LA VILLA DEPORTIVA

El pasado lunes, la ciudad de Colón vivió una jornada inolvidable con la celebración de la Fiesta del Deporte Colonense 2024, un evento que reunió a los más destacados exponentes del deporte local. En una ceremonia llena de emoción, se reconocieron los logros de los deportistas que brillaron en diversas disciplinas durante el año.

Destacados en Disciplinas Deportivas

Uno de los momentos más esperados fue la premiación de los deportistas destacados de cada disciplina. Carlos Valenzuela se llevó el galardón al mejor tejo, mientras que Matías Maye fue reconocido por su destacada actuación en ajedrez. En bochas, los premiados fueron Lacaba y Uyemas, mientras que en hockey, Sofía Tello subió al podio como la mejor de la temporada.

En rugby, el premio fue para Santiago Orpella, mientras que en fútbol, los premios fueron para Paulo Tozzi y Catalina López. Pilar Mortara, por su parte, se destacó en vóley, y en tenis, el galardón fue para Adrián Brahim.

El taekwondo también tuvo su espacio, con premiaciones para figuras como Molina Zoe (Escuela Olímpica), Eugenia Juárez (Escuela Chulhaksan) y Erik Cuello (Escuela Yin Sa), entre otros. En el ámbito de las competiciones motoras, Ezequiel Lamorte y Carlos Lamorte fueron los elegidos en automovilismo, mientras que Omar Veloz y María Paz Veloz brillaron en rally.

Menciones Especiales

La ceremonia también otorgó menciones especiales a equipos y deportistas que dejaron huella durante el año. Entre ellos, las Mami Hockey de Sportivo Barracas, quienes se consagraron campeonas en el torneo anual de Río Segunda, Córdoba. Además, Valentino Molina fue reconocido como campeón en su categoría con el club River Plate, y Carolina Barrera recibió el premio por su destacada actuación con la primera división de hockey de Boca Juniors.

En rugby, las categorías menores fueron las grandes protagonistas: el equipo de M14 se coronó campeón del torneo de desarrollo, mientras que el plantel superior de Sportivo Barracas obtuvo el subcampeonato en la Copa Ombú y la copa de la liga.

Leonardo Polini también fue premiado por su destacado desempeño en trail running, donde se coronó campeón en varias competiciones, entre ellas, el Alpacorral Villa Yacanto 26 km.

Campeones del Fútbol Local 2024

El fútbol local también tuvo su espacio, con la premiación a los campeones de las diferentes categorías. Racing Club se consagró campeón en Sub 11, mientras que C.A. El Fortín se llevó el título en Sub 12 y Sub 13. Por su parte, Sportivo Barracas destacó su dominio en Sub 17, Reserva y Primera, consagrándose como campeón local y obteniendo la Copa Federación.

Reconocimientos a Deportistas Bonaerenses

El evento también rindió homenaje a los deportistas bonaerenses que brillaron en competiciones nacionales e internacionales. Renata Broglio, medallista de bronce en los 1500 metros para trasplantados, y Jorgelina Sosa, quien se coronó campeona de tiro de bala con una marca de 9,65 metros, fueron algunos de los destacados.

Cierre con Emoción y Orgullo

La Fiesta del Deporte Colonense 2024 culminó con una ovación a todos los deportistas, entrenadores y equipos que, con esfuerzo y dedicación, llevaron el nombre de Colón a lo más alto en el ámbito deportivo. Este evento se consolidó como un homenaje a la excelencia y un impulso para que el deporte siga creciendo en la ciudad.