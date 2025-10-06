COLONENSE BICAMPEONA CON LA PRIMERA A DE HOCKEY CON BOCA JUNIORS

Se trata de Carolina Barrera, que se encuentra conformando el plantel de hockey femenino del club xeneixe.



Las chicas de Primera A de Boca Juniors conquistaron el tan esperado ascenso a la categoría E del Torneo Metropolitano de hockey, tras una contundente goleada 9-1 frente a Banco Hipotecario B, en condición de local.

Con este triunfo, el equipo aseguró el ascenso faltando cuatro fechas para el final del campeonato, coronando así una campaña brillante que les permitió gritar con orgullo: “¡Dale campeón!”

El logro tiene un sabor especial: se trata del segundo campeonato consecutivo para la Tira A, que el año pasado también había conseguido el título en su primera participación en el certamen.





Entre las protagonistas del festejo se destaca la presencia de la colonense Carolina Barrera, quien forma parte del plantel campeón y fue parte de esta nueva página dorada para el hockey de Boca.