COLONENSE DA UN SALTO INTERNACIONAL EN SU CARRERA CON EL VOLEY

El colonense Gaspar Dorado, ex entrenador del Club Alianza, continúa sumando pasos firmes en su trayectoria dentro del vóley y acaba de concretar un gran desafío: se incorporó al equipo Reus de España, donde será parte del Projecte Blau.

Dorado, que venía de trabajar en el club Once Unidos de Mar del Plata y que también integró el seleccionado de la Provincia de Buenos Aires, concretó así un sueño largamente esperado: insertarse en el vóley internacional.





Desde la institución española destacaron su talento, seriedad y compromiso, y lo recibieron con entusiasmo: “Desde Argentina llega el profe Gaspar Dorado, con talento, seriedad y vóley del bueno. Bienvenido, mister”, expresaron en redes oficiales.

Con este paso, el entrenador coronense no solo suma una experiencia profesional de gran nivel, sino que también llevará el nombre de Colón al deporte internacional, representando a la ciudad en una de las ligas más competitivas de Europa.