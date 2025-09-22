COLONENSE EN EL IRONMAN DE ITALIA

El colonense Federico Solá tuvo una destacada participación en el Ironman de Italia, que se disputó en Cervia, una ciudad de la costa adriática. La exigente prueba comenzó a las 7.30 de la mañana y reunió a más de 3.000 atletas de distintas partes del mundo.

El circuito contempló 3,8 kilómetros de natación en el mar, 180 kilómetros de ciclismo y, para finalizar, una maratón de 42 kilómetros.

Al concluir la competencia, Solá compartió sus sensaciones: “El clima estuvo bien durante la natación y el ciclismo, pero comenzó a hacer mucho calor en la maratón, lo que me obligó a modificar mi plan de carrera para esta etapa ya que era imposible correr al ritmo que tenía pensado. Por suerte pude aguantar y así lograr mi objetivo, que era bajar las 10 horas 30 minutos”.

Con esfuerzo, estrategia y gran determinación, Fede Solá logró cumplir su meta personal y dejar en alto al deporte colonense en una de las competencias más exigentes del triatlón internacional.