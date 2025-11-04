COMENZÓ EN PERGAMINO EL JUICIO A UN PADRE ACUSADO DE INTENTAR MATAR A SU HIJA EN COLÓN

Un hombre de 32 años comenzó a ser juzgado este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Pergamino, acusado de intento de homicidio calificado por el vínculo contra su hija de 9 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2023 en nuestra ciudad.

El fiscal Dr. Germán Guidi sostiene que el imputado, Franco Esteban Calabrese, tomó a la niña del cuello con ambas manos e intentó asfixiarla durante una discusión, y que no logró su cometido gracias a la intervención de la madre y de vecinos que acudieron al escuchar los gritos. “Si no hubieran intervenido terceros, hoy estaríamos ante un juicio por homicidio”, señaló el representante del Ministerio Público.

Por su parte, el defensor oficial, Dr. Lisandro Gargulinski pidió la recalificación del hecho a lesiones leves, al considerar que se trató de “un reto desmedido” sin intención de matar y que las lesiones fueron de carácter leve y sin riesgo vital.

En la primera jornada del debate, declaró la madre de la menor, quien relató cómo logró liberar a su hija al forcejear con el acusado. La mujer contó que pidió auxilio y que familiares y vecinos intervinieron para detener la agresión, y luego trasladó a la niña al hospital municipal donde los médicos constataron diagnosticaron eritemas y lesiones contusas leves en el cuello.

El juicio, presidido por los jueces Marcela Santoro, Guillermo Burrone y Carlos Picco, continuará esta semana con la declaración de testigos, vecinos y peritos médicos.

Se espera que el veredicto se conozca hacia fines de la próxima semana, cuando concluyan los alegatos finales.