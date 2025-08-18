CON TALERICO A LA CABEZA, POTENCIA OFICIALIZÓ SU LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

La colonense encabezará la lista de Potencia por la provincia de Buenos Aires, acompañada por destacados dirigentes como Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña. El partido, en alianza con MID y UNIR, busca representar al interior productivo y fortalecer políticas vinculadas al desarrollo económico y social.

Potencia, el partido fundado por María Eugenia Talerico, exfuncionaria del PRO durante la gestión de Mauricio Macri y con trayectoria en La Libertad Avanza (LLA), oficializó su nómina de candidatos para las próximas elecciones legislativas. En alianza con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y UNIR, Talerico encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, seguida por Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña.



