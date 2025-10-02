CONDENAN AL AUTOR DEL ROBO A UN LOCAL DE RESPUESTOS EN COLÓN

En un juicio abreviado realizado en Pergamino, Mauro Martín Palacio fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión efectiva, pena que unificó su participación en dos hechos: el resonante robo al comercio colonense “Debernardi Repuestos” en 2020 y un violento asalto domiciliario ocurrido en Pergamino en 2024.

El robo a “Debernardi Repuestos”, ubicado en nuestra ciudad, se produjo en la madrugada del 26 de julio de 2020. Los delincuentes ingresaron tras escalar la estructura del local y forzar chapas y tirantes del techo. Una vez adentro, inutilizaron los sensores de la alarma cubriéndolos con una sustancia oscura. El botín fue millonario: 14.000 dólares, 270.000 pesos, joyas y herramientas.

Las pericias resultaron claves: en la vivienda de Palacio se encontró un recipiente con pintura asfáltica cuya composición coincidía con la sustancia utilizada para anular la alarma del comercio. Además, en su celular se hallaron mensajes vinculados a técnicas para desactivar sistemas de seguridad.

El otro hecho que se le atribuyó fue un violento asalto domiciliario en enero de 2024 en Pergamino, donde junto a cómplices redujo a una mujer y a su hijo bajo amenazas, exigiendo dinero y armas. Una víctima lo reconoció por un tatuaje distintivo en la pierna, confirmado luego por el propio tatuador.

La investigación vinculó también a un vehículo utilitario Renault Kangoo gris que fue registrado por cámaras de seguridad que se encontraba desplazándose por la zona en la franja horaria del asalto. Ese rodado había sido previamente sustraído de un taller mecánico y devuelto en condiciones alteradas, lo que reforzó la hipótesis de su uso en el hecho.

La sentencia y la polémica

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino dictó la condena de 3 años y 8 meses de prisión. El juez Guillermo Burrone, quien presidió el debate, expresó su disconformidad con la baja pena: la consideró “irrazonable y por demás de exigua” frente a la violencia de los hechos y los antecedentes penales de Palacio. Sin embargo, aclaró que no podía apartarse del acuerdo alcanzado entre fiscalía y defensa en el marco del juicio abreviado.

La sentencia además declaró la reincidencia del acusado en tres oportunidades, por lo que continuará acumulando antecedentes judiciales.