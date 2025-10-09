CONFIRMARON EL CRONOGRAMA DE LA 7ª FECHA DEL TORNEO «FEDERICO TOTONO DELGADO»

El certamen, que reúne a los equipos de las ligas de Colón y de General Arenales tiene días y horarios confirmados para los partidos correspondientes a la séptima fecha.

La 7ª fecha del Torneo “Federico Totono Delgado”, tanto en Reserva como en Primera División tendrá inicio a partir de este jueves 10 de octubre con todos los equipos colonenses en calidad de visitantes salvo Racing que recibirá a Colonial de Ferré.

Además, se dió a conocer la reprogramación de los encuentros pendientes de la sexta jornada.

Fecha 7 – Jueves 10 de octubre

Zona 1
12 de Octubre vs. Barracas – 18.00 y 20.00 hs
Agustina vs. Huracán – 14.00 y 16.00 hs

Zona 2
Racing vs. Colonial – 17:30 y 19:30 hs
Singlar vs. 9 de Julio – 15:00 y 17:00 hs

Zona 3
Social y Porteño – 14:00 y 16:00 hs
Belgrano vs. El Fortín – 14:30 y 16:30 hs

Arenales Fútbol Club queda libre en esta fecha.

Fecha 6 – Partidos pendientes

Zona 1
Barracas vs. Agustina – Domingo 9 de noviembre
Huracán vs. 12 de Octubre – Domingo 19 de octubre

Zona 3
Belgrano vs. Arenales FC – Sábado 25 de octubre

