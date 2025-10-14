DEBATE EN EL CONCEJO DELIBERANTE POR UNA MINUTA DE COMUNICACIÓN A RAÍZ DE SITUACIONES EN EX SUPERMERCADO DELTA

En la 15ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Colón, realizada en la noche del lunes 13 de octubre se trató sobre tablas una Minuta de Comunicación presentada por el bloque Nuevos Aires, solicitando al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para brindar asistencia a personas en situación de calle que ocupan el edificio de calles 50 y 14, conocido como ex Delta.

El pedido fue acompañado para su tratamiento y generó un intercambio entre los bloques.

El concejal Néstor Iacci (Nuevos Aires) sostuvo que el lugar donde actualmente se encuentran estas personas “es totalmente insalubre, lleno de palomas y con riesgo de contaminación”. Agregó que “la municipalidad podría contemplar alternativas, como el alquiler de viviendas o espacios transitorios, que permitan a estas personas tener un lugar digno, con acceso a una ducha y condiciones básicas de higiene”.

Por su parte, el concejal Gonzalo Giuli (Fuerza Patria) explicó que desde el municipio “ya se brinda asistencia” a las personas en situación de vulnerabilidad a través del Área de Desarrollo de la Comunidad y de Salud Mental, pero que el acompañamiento “depende de la voluntad de las personas”.

“No se puede obligar a nadie a permanecer en un asilo o aceptar ayuda si no lo desea”, expresó Giuli. “Conocemos muchos casos en los que las personas aceptan ser asistidas en invierno, pero luego deciden retirarse voluntariamente. La municipalidad interviene cada vez que se detecta una situación de vulnerabilidad, pero trabaja con la voluntad y los tiempos de las personas”, añadió.

Giuli también destacó que “las puertas del área de Desarrollo de la Comunidad están abiertas” para recibir propuestas o ideas superadoras por parte de los concejales o vecinos interesados en colaborar con la problemática.

Finalmente, tras el intercambio, el expediente fue tratado y se resolvió su pase a archivo, dejando constancia de la asistencia permanente que brinda el municipio y de la complejidad de intervenir en situaciones donde prima la decisión personal de las personas afectadas.