DEBATE: PIDEN LA BAJA EN LA IMPUTABILIDAD A LOS 14 AÑOS

Siguiendo la línea de gobierno nacional desde el PRO a través del ex ministro de Seguridad de la Provincia y actual diputado bonaerense Cristian Ritondo solicita que se debata la edad para “promover la seguridad de todos los ciudadanos.”

Hace unos días el ministro de Justicia Santiago Cúneo Libarona volvió a poner sobre la mesa la idea de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. En esa línea, desde el PRO llamaron al debate de la ley LEY N° 22.803 que indica que “no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad.”

A través de sus redes sociales el presidente del bloque pro y ex ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo expresó que “para volver a ser un país normal es imprescindible debatir la baja de la edad de imputabilidad y fortalecer nuestro sistema de justicia. Abordar el delito con firmeza y orden es fundamental para promover la seguridad de todos los ciudadanos.”

El diputado bonaerense, además, compartió datos que tienen que ver con la baja de imputabilidad en países de Latinoamérica donde Argentina se ubica con Cuba en 16 años, mientras que las demás naciones promedian los 13 años. Siguiendo en esa línea, indicó que hay que entender el régimen actual fue pensado para otra época y “no es lo mismo una persona de 15 hoy que hace 50 años”.

Además, agregó en el posteo imágenes que no solo buscan darle reparación a las víctimas del delito, sino que también brindar un proceso adecuado al menor que delinque, contenerlo y darle la oportunidad.”

La implementación de este “régimen penal juvenil” aparece como una herramienta para “atacar el uso de menores por parte de organizaciones criminales como soldaditos que la justicia no puede detener. Dice la diapositiva que compartió Ritondo y finaliza con las penas que podrían llegar a cumplir los jóvenes que cometan delito:

Amonestación reparación de la víctima; prestación de servicio a la comunidad; libertad vigilada, internamiento terapéutico, aseguramiento preventivo en centro cerrado. Además, se puede prohibir salir del país, asistir a reuniones o espectáculos públicos, conducción de vehículos. Pueden recibir prisión preventiva si un fiscal lo solicita.

Por su parte, respecto a este tema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena había reconocido días atrás que “no podemos seguir con una ley de la dictadura, porque ni siquiera es una ley que respete los derechos del menor que terminás incorporando al sistema de ejecución penal de menores en conflicto con la ley. Me parece muy sano dar la discusión, pero no hay que confundir a la gente con títulos rimbombantes, el problema de la seguridad y de la criminalidad en el país no son los menores de 16 años. Que tenemos que dar esa discusión, tenemos que darla, pero nunca puede estar atada, por ejemplo, al calendario electoral, porque sabemos que es una experiencia en el mundo, sale mal. Es una discusión de todas las fuerzas políticas, con los especialistas, porque la situación de la niñez y la adolescencia es un ámbito muy específico, entonces hay que escuchar muy detenidamente a los especialistas en esos temas”.

Además agregó, “Tenemos que hacer una actualización normativa, sin duda, porque además el sistema que tenemos no funciona para nadie, ni para el que cree que el conflicto de la criminalidad son los menores, ni para los menores que lo están sufriendo hoy en los organismos que gestionan la cuestión de la criminalidad de niños y adolescentes. Entonces, tenemos un sistema que no anda, efectivamente. Discutámoslo, pero con seriedad y con la necesaria sinceridad u honestidad académica y técnica que merece. Porque si no vamos a hacer un desastre, y vamos a hacer un desastre con niños y adolescentes”.

