DESTACADA PARTICIPACIÓN DE CICLISTAS COLONENSES EN EL CAMPEONATO ARGENTINO EN MAR DEL PLATA

Ciclistas de Colón continúan logrando importantes resultados en el Campeonato Argentino de Ciclismo, que se desarrolla en Mar del Plata entre el 15 y el 19 de noviembre de 2025, en el Velódromo Panamericano Julio Polet. El evento que cuenta además con la locución y relatos de Néstor “Piñón” Ayala, se disputan diversas categorías de las modalidades Master y Elite II.

Donato Defelice obtuvo el cuarto puesto en la categoría Persecución Individual Master B2, una prueba de 12 vueltas (3 km), en la que registró un tiempo de 3:55 en la clasificación.

Por su parte, en la categoría Elite II, Marcos Daniel Gómez se adjudicó el tercer puesto, obteniendo la medalla de bronce, la primera para la delegación colonense en esta edición del certamen. En la misma prueba, Piti Obia finalizó en la quinta posición.

Sergio Vargas, medalla de bronce en su debut

En la jornada del sábado, el colonense Sergio Daniel “Pelito” Vargas logró una destacada actuación en el Campeonato Argentino Master, quedándose con la medalla de bronce en los 200 metros velocidad, en lo que fue su primera participación en esta especialidad. El ciclista celebró el logro acompañado por sus padres, presentes desde sus inicios en el deporte.

Donato Defelice sumó la medalla de plata

En una nueva jornada de competencia, Donato Defelice volvió a representar a Colón con excelentes resultados: obtuvo la medalla de plata en la modalidad Persecución por Equipos, logrando así un nuevo hito para la delegación local.