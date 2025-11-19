DETIENEN A UNA MUJER ACUSADA DE PROVOCAR EL INCENDIO DE UNA VIVIENDA EN COLÓN

Una mujer domiciliada en Pergamino fue detenida en el marco de la investigación por el incendio intencional ocurrido el pasado 26 de septiembre en una vivienda de Colón, donde una vecina del barrio Rivadavia perdió totalmente su inmueble.

Tras el siniestro, personal de la SubDDI Colón inició diversas tareas investigativas que permitieron reunir pruebas suficientes para determinar la autoría del hecho, atribuido a C.A.C., residente en Pergamino. De acuerdo con las fuentes policiales, la motivación del ataque habría estado vinculada a la actitud tóxica de la acusada, quien creyó que su ex pareja mantenía algún tipo de vínculo con la damnificada.

Con los elementos probatorios reunidos, la Justicia otorgó la orden de allanamiento y detención, medida que fue ejecutada en el transcurso de ayer martes 18 de noviembre. Durante el procedimiento se aprehendió a la acusada y se secuestró el vehículo utilizado el día del hecho, una moto de 110 cc junto con otros elementos de interés para la causa.

La imputada quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará avanzando en el proceso judicial.



