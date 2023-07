DI VITO: “FUERON 20 AÑOS TIRADOS A LA BASURA”

En el marco de la presentación de la lista de Juntos por el Cambio, Gabriel Di Vito señaló que hace 8 años que se está preparando para ser precandidato a intendente.

«El municipio tiene mas de 700 empleados pero no es un problema de cantidad, es un problema de calidad en el servicio. Hace 8 años que me estoy preparando, tuvimos un municipio que durante 20 años se preocupó por las florcitas y la decoración y no por los problemas de los colonenses» .

El actual concejal por Juntos por Colón, lamentó que «fueron 20 años tirados a la basura» y al mismo tiempo reconoció que no va a haber otro intendente con cinco mandatos cumplidos como lo es Ricardo Casi. «Nosotros lo que apostamos al llegar al municipio, es que soluciones podemos dar y marcar el camino para el que esté en el próximo mandato.»

Acompañan a Gabriel Di Vito como precandidatos a concejales titulares: Cristian Angelelli, Natalia García, Segundo Quiroga, Mirta Marcachini, Pablo Ercoli (Pearson), María Guadalupe Lucich y Diego Maranesi. Siguen en la lista como concejales suplentes Alicia Ferraris, Juan Bencardini, Matilde González y Marcelo Borgna.

Son precandidatos a consejeros escolares titulares: Romina Dímase y Jonathan Dipatti mientras que suplentes son Sandra Arias y Gustavo Lázaro.

Sobre el final de la presentación en sociedad, el precandidato a consejero escolar Gustavo Lázaro hizo referencia a la convocatoria por parte del sector hacia su persona y manifestó que este es el momento de hacer el cambio.

Por último, Di Vito adelantó que van a hacer lo que no se hizo en 20 años.