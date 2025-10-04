DÍA DEL ODONTÓLOGO EN ARGENTINA

El Día del Odontólogo en la Argentina se conmemora cada 3 de octubre en honor a todos los profesionales que se dedican a la salud dental.

Fue durante un Congreso de Odontología en Buenos Aires en 1925 cuando el doctor Raúl Loustalán ideó dedicar una jornada a esta profesión. La fecha elegida fue en recuerdo del 3 de octubre de 1917, día en el que se fundó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), en un congreso de dentistas en Santiago de Chile.

Este organismo reunía a varios países de la región, que se suman a celebrar el Día del Odontólogo, como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Cuba, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Venezuela.



