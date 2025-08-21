DIPUTADOS APROBÓ EL RECHAZO AL VETO DE MILEI A LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

La Cámara de Diputados rechazó esta tarde por 172 votos contra 73 el veto a la ley de discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la ley aprobada por el Congreso.

El parlamento vivió este miércoles una de las jornadas más tensas del año político. A las 12.16, con 136 legisladores en sus bancas, el recinto alcanzó el quoum y dio inicio a una sesión clave para el futuro de Javier Milei: la oposición buscaba revertir sus vetos a leyes de alto impacto social, en lo que se convirtió en la derrota legislativa más fuerte del presidente desde que llegó a la Casa Rosada.

La Cámara de Diputados rechazó el veto del Gobierno de Javier Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad al juntar más de dos tercios de los votos. De esta manera, será el Senado quien deba definir si la ley es promulgada o si se sostiene el veto del Ejecutivo, aunque la mayoría opositora y el apoyo de los gobernadores marcan una tendencia. De confirmarse, será la primera vez que el Congreso logra imponerle a la administración libertaria una ley.

El rechazo al veto fue respaldado por los diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y el grueso de una decena de radicales.