DOS PERSONAS APREHENDIDAS POR DAÑOS EN UN COMERCIO CÉNTRICO

En la noche del domingo 24 de agosto, alrededor de las 22..50 horas, personal policial intervino tras un aviso del personal de la GUM que alertaba sobre un hecho de vandalismo en un local comercial de la ciudad.

El episodio ocurrió en calle 47 entre 20 y 21, donde dos personas provocaron la rotura de los vidrios de la vidriera del local denominado “London”. Como consecuencia del rápido accionar policial, fueron aprehendidos un hombre de 27 años y una mujer de 35 años, señalados como los autores materiales del daño.

El propietario del comercio, un hombre de 46 años, resultó damnificado por el hecho.

Desde la UFI y J N°2 de Colón avalaron el procedimiento y se dispuso la notificación a los detenidos en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal, además de la formalización de la causa, toma de testimonio al damnificado y demás recaudos legales donde este lunes prestaron declaración en audiencia.