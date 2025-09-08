DOS PROYECTOS DE COLÓN AVANZAN A LA INSTANCIA PROVINCIAL DE LA FERIA DE CIENCIAS

La ciudad de Colón tuvo una destacada participación en la 28° Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, desarrollada en San Antonio de Areco el pasado jueves 4 de septiembre, donde se presentaron un total de 154 proyectos de la Región 13.

De nuestro distrito participaron 18 trabajos, provenientes de jardines, escuelas primarias, secundarias y especiales, que mostraron creatividad, innovación y compromiso en diversas temáticas vinculadas a la ciencia, el arte y la tecnología.

Entre los más de 50 proyectos destacados por el jurado, dos colonenses lograron avanzar a la 52° Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología:

“Según cómo se comunique, todo depende”, elaborado en conjunto por la Escuela de Educación Especial N° 501 “José Castellano” y el Instituto Santa Marta (Nivel Primario) a cargo de las docentes Micaela Gutierrez y Yanina Larovere.

“Cuidando sonrisas”, del Instituto Santa Marta (Nivel Secundario), orientado a la salud bucal a cargo de la profesora Luz Perez.

Ambos representarán al distrito en la próxima instancia provincial, que reunirá a los proyectos más destacados de toda la provincia de Buenos Aires.