EL COLONENSE ORESTES CÁCERES CON LA MEDIA MARATÓN LA MERCED

El domingo por la mañana se llevó a cabo en Pergamino, la 22° Medio Maratón La Merced Pergamino, organizado por la Asociación Atlética Pergamino (AAP). Reunió a más de 500 participantes en sus tres distancias (21K, 10K y 3K solidarios), y marcó un nuevo hito al mudar su epicentro al Parque España, con largada y llegada en avenida Alsina y Moreno.

El gran protagonista de la jornada, señala el diario La Opinión de Pergamino, fue el colonense Orestes Cáceres, quien dominó la prueba principal de 21.097,5 metros desde el inicio hasta la llegada, imponiéndose con un tiempo de 1h. 13m. 58s. Detrás suyo, el experimentado Nicolás Ternavasio -santafesino de San Vicente, radicado en Pergamino- cruzó la meta en 1h. 15m. 26s., completando una sólida actuación. Ternavasio, actual entrenador del grupo Viajantes Running, ostenta la mejor marca histórica del Medio Maratón, registrada en 2011 (1h. 07m. 45s.) y luego de 14 años volvió a ser parte de esta competencia con una destacada actuación que lo llevó al segundo lugar del podio.

El tercer lugar fue para el local Luciano Dragi (Team Foster), ganador en 2023 y actual poseedor del récord pergaminense de maratón, que cerró su participación con 1h. 15m. 40s., siendo además el mejor pergaminense clasificado.

El Top 5 masculino se completó con los también locales Gabriel Vecino (1h. 18m. 04s.) e Ivo Tapia (1h. 19m. 53s.), que durante la primera mitad del recorrido peleó por el segundo puesto. Otros pergaminenses destacados fueron Matías Sueta (7º-1h. 24m. 57s.) y Ederli Pereira (8°-1h. 25m. 07s.).

En la rama femenina, la victoria quedó en manos de Estefanía Conejera, oriunda de 9 de Julio, quien cruzó la meta en 1h. 33m. 49s., marcando el ritmo entre las mujeres desde la largada. Segunda fue la pergaminense Mariela Delmas, entrenadora del grupo Hábito Run, con 1h. 41m. 25s., y tercera la juninense Verónica Quiroga (1h. 44m. 28s.).

El Top 10 femenino tuvo fuerte presencia local, con otras cuatro pergaminenses: Marina Marotte (4ª-1h. 48m. 05s.), María del Rosario Quiroga (5ª-1h. 48m. 28s.), Estefanía Alberico (6ª-1h. 50m. 30s.) y Natalia Silverio (7ª-1h. 50m. 30s.).



Resultados de los 10K

En la prueba de 10 kilómetros, el más veloz fue Emmanuel Cazaia, de San Andrés de Giles, quien ganó con un tiempo de 36m. 54s. Lo escoltaron el pergaminense Mariano García (37m. 50s.), entrenador del Control G Running, y Víctor Cotrón, de Los Toldos (38m. 02s.). Y entre las damas, la victoria fue para Carolina Loreto, de Gonnet, con 46m. 44s. Segunda finalizó la local Lucía Porrazzo (47m. 48s.) y tercera, también de Pergamino, Emilse Quinteros (49m. 40s.).

Más allá de lo competitivo, el Medio Maratón La Merced reafirmó su condición de evento social y comunitario. La prueba de integración de 3K, a total beneficio de la Granja San Camilo, convocó a familias, caminantes, y grupos de entrenamiento, fortaleciendo el vínculo entre deporte, solidaridad e inclusión. Con más de dos décadas de trayectoria, el evento continúa escribiendo su historia. Pergamino respondió con entusiasmo a una jornada de deporte, esfuerzo y comunidad.