EL EX PRESIDENTE DE LA NACION DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

La causa surge el 6 de agosto, cuando Fabiola Yañez radicó una denuncia penal por violencia de género contra su pareja, Alberto Fernández. Fue ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini, por derecho propio, es decir, sin la intervención de un abogado.

La ex primera dama impulsó una denuncia penal contra el ex mandatario por violencia física y hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección” entre ellas, «la restricción es para que no se comunique a sus dispositivos”.

Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Yañez no quiso instar la acción penal en ese momento.

AXEL KICILLOF, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SE REFIRIÓ AL HECHO

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género fue un terremoto para el mundo de la política y se convirtió en un tema de agenda nacional. El caso quedó en el centro de la escena en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, desde que se hizo público hay un gran interés por conocer las opiniones de quienes en algún momento compartieron espacio con el ex presidente.

Este es el caso de Axel Kicillof, quien accedió a referirse brevemente al tema: “Por supuesto que todos (estamos) muy shockeados por esta situación, esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva”