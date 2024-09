ESTIMAN QUE LA NAFTA BAJE UN 3 POR CIENTO Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS IMPACTARÍA UN PORCENTAJE MÁS

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) anunció una baja en el precio a partir de la semana que viene de los combustibles por la caída internacional del petróleo y se espera que la medida sea replicada por las estaciones de servicio extranjeras.

Esta medida Impactaría en las arcas de las estaciones de servicio ya que los ingresos de los trabajadores están relacionados con el precio de venta, es decir que si la nafta baja un 3%, los ingresos caen un 3%.

A partir del martes 1° de octubre bajará un 3% el costo del combustible en la Argentina. La iniciativa en la baja de la nafta y el gasoil es de YPF por el momento, aunque se espera que otras petroleras que operan en la Argentina se sumen a la movida y también reduzcan los costos de sus combustibles.

Si bien la baja se anunció para el próximo martes, no se descarta hacerlo el fin de semana o el lunes, 24 horas antes de lo anunciado oficialmente. Todo depende de cómo siga el precio internacional del petróleo, que esta semana se vendía a US$ 73 o US$ 74 y, hasta llegó a estar en los US$ 72.