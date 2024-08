EXPLOSIVOS DESCARTÓ QUE HAYA SIDO UN OBJETO MILITAR LO QUE EXPLOTÓ

Durante la jornada de este jueves, personal de la División de Explosivos se hizo presente en el sector del ex zoo donde un niño de diez años, el martes al manipular un objeto y producto de una explosión sufrió heridas en una de sus manos. Fue asistido por personal de emergencias del Hospital Municipal donde se recupera bien se recupera bien con las secuelas del caso.

El lugar, en 44 y 23 fue perímetrado luego que terminaron en la noche del miércoles las pericias por parte de policía científica y quedó así hasta que este jueves al mediodía terminó de trabajar personal de explosivos.

No encontraron otros elementos de pirotecnia ni explosivos. Hasta el momento, los investigadores no pueden determinar qué tipo de objeto fue el que explotó ya que no quedaron rastros de valor. Sin embargo, descartan que haya sido un explosivo como ser granada u otro objeto de índole militar y/o de guerra.

Teniendo en cuenta el lugar y los antecedentes de uso, todo hace parecer que se trataría de pirotecnia.

El espacio, una vez culminado los trabajos de la unidad de explosivos, quedó a cargo del área de Seguridad Municipal.