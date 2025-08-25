EXTIENDEN EL LÍMITE DE EDAD PARA INGRESAR A LA CARRERA DE POLICIA

Por decisión excepcional para el ciclo lectivo 2025, podrán iniciar la carrera policial quienes tengan hasta 29 años, con el objetivo de garantizar cobertura territorial y operatividad en toda la provincia.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires anunció a través de la Resolución nº 1655, la ampliación excepcional del límite de edad para el ingreso a la carrera policial durante el ciclo lectivo 2025. Podrán postularse personas de hasta 29 años, siempre que cumplan con esa edad como máximo al 31 de diciembre del próximo año.

La medida, enmarcada en la Ley N° 13.982 que regula el régimen estatutario del personal policial bonaerense, modifica transitoriamente el requisito de edad establecido en el artículo 5°, que fija un rango de entre 18 y 25 años para el ingreso. La legislación permite esta excepción en casos de necesidad de reclutamiento, como parte de la planificación estratégica para fortalecer la seguridad pública en la provincia.

La resolución cuenta con el respaldo de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional y la Jefatura de Policía, tras la intervención de la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado. Según informaron las autoridades, el objetivo es garantizar una adecuada cobertura territorial y optimizar la operatividad de la Policía Bonaerense frente a las demandas actuales en materia de seguridad.

Esta decisión permitirá que un mayor número de aspirantes puedan postularse para formar parte de la fuerza de seguridad provincial durante el ciclo 2025, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos, como aptitudes psicofísicas y la aprobación de los procesos de selección y formación. La medida, de carácter temporal, busca reforzar los recursos humanos de la Policía para responder de manera efectiva a los desafíos de la seguridad ciudadana.