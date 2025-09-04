FARRÉ SE SUMÓ A ALDOSIVI DE MAR DEL PLATA

El colonense Guillermo Farré fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Aldosivi de Mar del Plata. Con 43 años, el ex entrenador de Belgrano y Sporting Cristal llega al “Tiburón” con la misión de mantener la categoría en un tramo decisivo del campeonato, con 9 partidos por disputar.

Farré asumió este miércoles 3 de septiembre y dirigió su primera práctica en el predio del club, donde comenzó a trabajar en la implementación de su estilo y estrategia de juego. La presentación estuvo a cargo del presidente de la institución, Hernán Tillous.

El cuerpo técnico está integrado por Andrés Anca y Christian Neira como ayudantes de campo, Jorge Vaca y Silvio Desio como preparadores físicos, Jesús García como entrenador de arqueros y Jeremías Bottega como videoanalista.

El debut de Farré será clave: Aldosivi enfrentará a Sarmiento de Junín, un rival directo en la pelea por la permanencia.

Con experiencia en el fútbol argentino, el DT logró el ascenso a Primera División con Belgrano en 2022. Luego dirigió a Sporting Cristal en Perú, donde alcanzó el subcampeonato en 2024 antes de dejar el cargo en abril de este año.