FERNANDA DÍAZ CANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL POR FUERZA PATRIA

La colonense y actual diputada por la segunda sección electoral se encuentra en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en décimo lugar por Fuerza Patria decara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el 26 de octubre próximo.
El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional. En total, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por la provincia de Buenos Aires se renovarán 35 bancas.
La lista completa de Fuerza Patria en la Provincia
- Taiana, Jorge
- López, Jimena
- Grabois, Juan
- Siley, Vanesa
- Palazzo, Sergio
- García, Teresa
- Pietragalla, Horacio
- Propato, Agustina
- Moyano, Hugo (hijo)
- Díaz, Fernanda
- Galmarini, Sebastián
- Miño, Fernanda
- Yasky, Hugo
- Salzman, Marina
- Trotta, Nicolás