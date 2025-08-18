FERNANDA DÍAZ CANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL POR FUERZA PATRIA

La colonense y actual diputada por la segunda sección electoral se encuentra en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en décimo lugar por Fuerza Patria decara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el 26 de octubre próximo.



El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional. En total, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por la provincia de Buenos Aires se renovarán 35 bancas.

La lista completa de Fuerza Patria en la Provincia

Taiana, Jorge López, Jimena Grabois, Juan Siley, Vanesa Palazzo, Sergio García, Teresa Pietragalla, Horacio Propato, Agustina Moyano, Hugo (hijo) Díaz, Fernanda Galmarini, Sebastián Miño, Fernanda Yasky, Hugo Salzman, Marina Trotta, Nicolás