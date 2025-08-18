FERNANDA DÍAZ CANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL POR FUERZA PATRIA

- por 02473 noticias 19

La colonense y actual diputada por la segunda sección electoral se encuentra en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en décimo lugar por Fuerza Patria decara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el 26 de octubre próximo.

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional. En total, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por la provincia de Buenos Aires se renovarán 35 bancas.

La lista completa de Fuerza Patria en la Provincia

  1. Taiana, Jorge
  2. López, Jimena
  3. Grabois, Juan
  4. Siley, Vanesa
  5. Palazzo, Sergio
  6. García, Teresa
  7. Pietragalla, Horacio
  8. Propato, Agustina
  9. Moyano, Hugo (hijo)
  10. Díaz, Fernanda
  11. Galmarini, Sebastián
  12. Miño, Fernanda
  13. Yasky, Hugo
  14. Salzman, Marina
  15. Trotta, Nicolás
Visitas 19

Entradas relacionadas

CON TALERICO A LA CABEZA, POTENCIA OFICIALIZÓ SU LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

EN SAN PEDRO, HECHOS REALIZÓ LA APERTURA DEL LOCAL PARTIDARIO

DÓNDE VOTO: YA SE PUEDE CONSULTAR EL PADRÓN DEFINITIVO PARA LAS ELECCIONES BONAERENSES

Acerca de 02473 noticias

View all posts by 02473 noticias