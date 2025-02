GABILONDO: «LA REGIÓN QUE ABARCA NUESTRA SEGUNDA SECCIÓN ELECTORAL TIENE UN ALTO PERFIL PRODUCTIVO, ES HORA DE PONERLO EN VALOR»

Lo dijo Patricio Gabilondo, Ingeniero Civil, Director Provincial de Calidad y Control técnico del servicio sanitario y Dirigente Comunitario de “Sumate Arrecifes”.

El potencial productivo de la Segunda Sección Electoral es muy amplio y se basa en una combinación de sectores que, en conjunto, dinamizan la economía regional.

«La agroindustria y ganadería, industria manufacturera, servicios, comercio y mini turismo, logística, conectividad, innovación y tecnología, son actores claves para su desarrollo«, señaló Gabilondo.





«Esta diversidad productiva, sumada a la capacidad de integración de sectores tradicionales y emergentes, convierte a la Segunda Sección Electoral en una región con un alto potencial para impulsar el desarrollo económico y social a largo plazo.

Las oportunidades en las ciudades del interior como Arrecifes suelen ser diferentes, sin entrar en romanticismos, las ciudades del interior albergan vínculos extraordinarios lo que genera confianza y solidaridad a la hora de llevar adelante proyectos colectivos y de desarrollo.

Para construir un modelo de desarrollo endógeno, replicativo, y a su vez un bloque de potencia regional, partiendo de la base que para problemas complejos hace falta decisión política, transversalidad y abordarlo de manera multidimensional, planteamos los siguientes disparadores:

Generar capacitaciones regionales para la construcción y oportunidad a nuevos liderazgos. Articulación Publico/Privada en todos los ámbitos«.

El dirigente de la localidad de Arrecifes, cree en la creación de fuentes de datos y estadísticas seccionales para generar mediciones eficientes. «Crear un Plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo con una visión estratégica seccional e integrada a la provincia.

Habitamos Pueblos de “Escala Humana” donde podemos reducir las brechas económicas, productivas, sanitarias, culturales y de conectividad. Esta es la base del mayor desafío a los cuales nos exponemos como sociedad desde hace décadas, generar una migración inversa que permitan pueblos donde, nacer, crecer y desarrollarse, sea la regla y no la excepción.

Nada de esto parecería ser agenda o que sucederá en el corto plazo. SI analizamos rigurosamente la actualidad, estamos enfrascados en un modelo centralista que amplia y potencia en todos los sentidos el poder concentrado, desde la producción hasta las decisiones políticas sin escalas«.

«Sin Obra Pública no hay desarrollo»

Las localidades del interior presentan un futuro incierto ante el parate en la obra pública, obras que se encontraban en ejecución, y obras proyectadas.

Es sabido del dinamismo en las economías locales que generan las obras, no solamente mano de obra, sino corralones de materiales, ferreterías, pinturerías, donde todo ese aporte económico se ve reflejado en el movimiento interno local.

Mas allá de generar un fuerte impacto en el desarrollo económico o atraso en materia de infraestructura, se agudiza una ruptura del entramado social que generan estas obras. Son muchas las familias que están esperando sus viviendas, jardines para llevar a sus hijos, escuelas, accesos al agua potable, cloacas, o mismo calles de pavimento que están esperando de hace años, y hoy ven como ese derecho básico se aleja.

Otra dimensión del conflicto, son las obras de gran envergadura como aquellas que previenen inundaciones, puentes, autopistas, que son de enorme valor para el desarrollo no solo de las comunidades, sino de la región, la provincia y el país.

No obstante, la cruda realidad, hay un eje que nuestros pueblos todavía emanan en un sentir, y es la solidaridad y fortaleza de los vínculos, transformando a las instituciones intermedias en plenos receptores de demandas sociales, y es la organización colectiva lo que contiene y sostiene a gran parte de la población.

Cabe preguntarnos ¿Si el 95% de las localidades de nuestro país tienen menos de 100 mil habitantes, que nos impide construir un modelo, basado en el desarrollo local?

Las respuestas pueden ser muchísimas, incluso con varias aristas o vectores que confronten entre sí, pero básicamente creo que la política debe recuperar el sentido común y resolver las demandas de la ciudadanía, algo tan simple pero tan complejo a la vez, como penetrar profundamente con una idea concreta que permita de una vez por todas el protagonismo central en las ciudades pequeñas del interior, una visión dirigencial participativa, desde abajo hacia arriba y desde las periferias al centro.

Una agenda colectiva de organización multidisciplinar y multiactoral donde a través del dialogo se ponga sobre valor, una distribución equitativa de recursos para un crecimiento planificado y sostenido, trabajando para lograr:

Gobiernos Locales con fortaleza, cercanía, capacidad de contención y desarrollo social, económico, cultural y político.





La segunda sección tiene con qué, es hora de ponerlo en marcha.

