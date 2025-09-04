HABRÁ UN ENCUENTRO DE RASTROJEROS EN VUELTA DE OBLIGADO

- por 02473 noticias 80

Para los amantes del vehículo de origen nacional, durante los días 22 y 23 de noviembre habrá una exhibición de camionetas clásicas, autos tunning, artesanos y gastronomía. Buscan convertirlo en fiesta provincial.

Una cita con la historia y la identidad nacional: Vuelta de Obligado será sede, una vez más, del Encuentro de Rastrojeros, el evento que celebra la cultura mecánica argentina y homenajea a uno de los vehículos más emblemáticos de la industria nacional. La nueva edición se realizará los días 22 y 23 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Rastrojeros, autos clásicos y cultura popular
La actividad principal será la exhibición de rastrojeros restaurados y en funcionamiento, vehículos que marcaron una época en los años 60 y que, en muchos casos, todavía se usan para tareas rurales y laborales.

Además de los rastrojeros, el evento contará con una muestra de autos tunning y multimarcas, coordinada por Eduardo Burgueño, sumando un perfil más moderno y diverso a la exposición.

El encuentro tendrá también un polo gastronómico con opciones locales y un sector destinado a artesanos y emprendedores, convirtiéndolo en un paseo ideal para toda la familia.

Visitas 80

Entradas relacionadas

DETECCIÓN DE PÉRDIDA DE GAS NATURAL EN WHEELWRIGHT

LITORAL GAS DIFUNDIÓ LOS MAPAS DE SU RED

MANUEL PASSAGLIA: «LOS VECINOS DE BARADERO NO SE TIENEN QUE ACOSTUMBRAR A VIVIR CON LOS PROBLEMAS»

Acerca de 02473 noticias

View all posts by 02473 noticias