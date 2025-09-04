HABRÁ UN ENCUENTRO DE RASTROJEROS EN VUELTA DE OBLIGADO

Para los amantes del vehículo de origen nacional, durante los días 22 y 23 de noviembre habrá una exhibición de camionetas clásicas, autos tunning, artesanos y gastronomía. Buscan convertirlo en fiesta provincial.

Una cita con la historia y la identidad nacional: Vuelta de Obligado será sede, una vez más, del Encuentro de Rastrojeros, el evento que celebra la cultura mecánica argentina y homenajea a uno de los vehículos más emblemáticos de la industria nacional. La nueva edición se realizará los días 22 y 23 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Rastrojeros, autos clásicos y cultura popular

La actividad principal será la exhibición de rastrojeros restaurados y en funcionamiento, vehículos que marcaron una época en los años 60 y que, en muchos casos, todavía se usan para tareas rurales y laborales.

Además de los rastrojeros, el evento contará con una muestra de autos tunning y multimarcas, coordinada por Eduardo Burgueño, sumando un perfil más moderno y diverso a la exposición.



El encuentro tendrá también un polo gastronómico con opciones locales y un sector destinado a artesanos y emprendedores, convirtiéndolo en un paseo ideal para toda la familia.