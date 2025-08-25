HISTÓRICO: LOS MELLIZOS VIOLA, CONVOCADOS EN LA RESERVA DE NEWELL’S

El fútbol de Colón vuelve a estar en el centro de la escena. Luego de que semanas atrás Tomás Viola fuera noticia por su debut en la Reserva de Newell’s en el Torneo Proyección de AFA, ahora la alegría es doble: Santino Viola también recibió su primera citación oficial.

De esta manera, los mellizos colonenses compartirán por primera vez convocatoria en la División Reserva del conjunto rosarino, que este martes a las 15 horas enfrentará a Barracas Central por la 7ª fecha del certamen.

El presente de Newell’s en el torneo es más que positivo: se ubica en la cuarta posición de su zona, detrás de Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba.