HURTAN UNA BICICLETA EN EL PALACIO MUNICIPAL

Una empleada municipal denunció el robo de su bicicleta ocurrido el pasado lunes en el Palacio Municipal de Colón.

Según consta en la denuncia, la joven de 25 años llegó a su lugar de trabajo alrededor de las 8.00 hs y dejó su bicicleta en el patio interno del edificio, apoyada contra una pared y sin medidas de seguridad.

Alrededor de las 13.00 hs, al salir, constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar. No se registraron testigos ni cámaras de seguridad que hayan captado el hecho.

Interviene la UFI y J N° 2 de Colón, que caratuló la causa como “Hurto” y ordenó las diligencias de rigor.