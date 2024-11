INTENSA SEGUNDA FECHA PARA VALENTINO PADRANI EN BUENOS AIRES

Valentino Padrani enfrentó un exigente compromiso en el Trofeo de Primavera de RMC Buenos Aires, donde compitió en todas las instancias de la clase Mini Max, asumiendo el rol de piloto titular e invitado. El destacado desempeño del piloto bonaerense de Colón le permitió mantenerse en disputa de los mejores puestos de la divisional.

En el Evento #2 del Trofeo de Primavera de RMC Buenos Aires, Valentino Padrani fue uno de los protagonistas destacados del fin de semana. Sobre el Kartódromo de Buenos Aires, afrontó una fecha especial en la clase Mini Max, donde su participación cubrió todas las instancias en carácter de piloto titular e invitado. El representante de Colón supo encarar este compromiso mostrándose competitivo y manteniéndose entre los mejores de su divisional.

El sábado y los días previos se destinaron exclusivamente a entrenamientos. Llegado el domingo, en la clasificación de piloto titular, Valentino alcanzó el P4, favorecido por una penalización aplicada a otro competidor, luego de haber ocupado el P5. Durante la manga de titular, se mantuvo firme en la pelea, sosteniéndose en el P5 hasta la última curva, cuando un incidente entre pilotos lo obligó a esquivar y terminar en P6.

Valentino comentó: “El fin de semana arrancó con dos tandas de pruebas en las que no pudimos mejorar tanto con gomas usadas. En la clasificación usamos las gomas de la carrera anterior, pudimos mejorar y lograr un P5. Por una penalización a otro piloto, quedamos en P4. En la primera manga hubo una linda pelea. Venía 5°, pero en la última curva se chocaron adelante y los tuve que esquivar. Quedé 6°”.

En la parte que correspondía al piloto invitado, también desarrollada por Valentino, completó la clasificación en P9 y, a pesar de un buen inicio en la manga, un toque lo relegó al P10, obligándolo a replantear la estrategia para la Final.

Sobre este tramo del fin de semana, explicó: “La parte que le correspondía a los invitados fue más complicada. En la clasificación no tuve los resultados que esperaba y quedé 9°. En la manga largué bien, pero lamentablemente me tocaron y quedamos afuera, en el P10. Vamos a ver cómo puedo resolver la Final solo. Va a ser muy larga, pero voy a dar lo mejor para llegar lo más adelante posible”.

En la Final, sin un piloto invitado con quien formar dupla, Valentino cumplió con el requisito reglamentario realizando una parada en boxes, donde debió descender de su karting y volver a subir para reanudar la competencia. Durante la etapa, venía remontando posiciones y alcanzó el P6 hasta que un imprevisto lo perjudicó en su resultado final.

Sobre estos sucesos que definieron su posición definitiva, comentó: “En la Final estaba remontando, venía 6° hasta que un piloto frenó de golpe y metí la trompa. Tuve el recargo por trompa y eso me dejó atrás. Esperaba un mejor resultado del fin de semana, pero igualmente me voy muy conforme, porque pude cumplir con todas las etapas. Fue muy bueno”.

Finalizando su participación, Valentino agradeció: “Quiero agradecer a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos, al Equipo Porta Karts, a Sergio Porta, a Axion y a todos los que me apoyan: Padrani Acero de Jorge Padrani, Rearte Motores de Carlos Rearte, Agrolakar, Herrería de Obra de Néstor Calve, Yerko Campos de Néstor Yercovich, I.M.G de Diego Guglilmone, Torres Construcciones, M. C. Servicio de Hidrogrúa de Carlos Molina y Charly Plegados”.

Tras esta presentación en el Trofeo de Primavera, Valentino Padrani suma otra importante experiencia a su trayectoria en la Mini Max. Esta competencia le permite afianzar su posición en el karting nacional. Actualmente se ubica en el P8 del certamen, con 55 unidades.

RMC BUENOS AIRES 2024 – TROFEO DE PRIMAVERA

Kartódromo «Ciudad de Buenos Aires», CABA

MINI MAX

Clasificación Tit: 1. Alvarez Storni, Mateo 53,366

Manga Tit: 1. Alvarez Storni, Mateo, 2. Aguilar, Vicente, 3. Bisceglia, Bruno, 4. Selles, Máximo, 5. Davio, Juan M., 6. Padrani, Valentino, 7. Trovero, Atilio, 8. Fuentes, Valentino, 9. Giraudo, Gian Marco, 10. Mateo, Santino, 11. Gómez, Felipe, 12. Mascarell, Enric

Clasificación Inv: 1. Ibarra Vásquez, Ludmila (Alvarez Storni) 53,668

Manga Inv: 1. Ibarra Vásquez, Ludmila (Alvarez Storni), 2. Aguilar, Vicente, 3. Bisceglia, Bruno, 4. Gorlero Pizarro, Joaquín (Selles), 5. Bergia, Lucio (Fuentes), 6. Trovero, Atilio, 7. Diamante, Valentino (Davio), 8. Giraudo, Gian Marco, 9. Melo, Tiziano (Gómez), 10. Padrani, Valentino, 11. Davancens, Juan C. (Mascarell), 12. Mateo, Santino.

Final: 1. Alvarez Storni/Ibarra Vásquez, 2. Aguilar, Vicente, 3. Bisceglia, Bruno, 4. Selles/Gorlero Pizarro, 5. Trovero, Atilio, 6. Davio/Diamante, 7. Fuentes/Bergia, 8. Padrani, Valentino, 9. Gómez/Melo, 10. Mascarell/Davancens, 11. Mateo, Santino, 12. Giraudo, Gian Marco.

Campeonato Extraoficial: 1. Aguilar, Vicente 144, 2. Alvarez Storni, Mateo 142 – 1v, 3. Bisceglia, Bruno 141 – 1v, 4. Selles, Máximo 125, 5. Trovero, Atilio 70, 6. Davio, Juan M. 65, 7. Mateo, Santino 63, 8. Padrani, Valentino 55, 9. Fuentes, Valentino 31, 10. Acebes, Thiago 26, 11. Gómez, Felipe 20, 12. Giraudo, Gian Marco 19, 13. Cabarcos, Benjamín 19, 14. Mascarell, Enric 18, 15. Reyes, Pedro 6.