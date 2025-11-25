JUGADOR DE INFERIONES FUE AGREDIDO TRAS UN PARTIDO EN PORTEÑO

Un joven de 17 años denunció haber sido agredido físicamente luego de un encuentro de fútbol correspondiente a la categoría Sub 17. El hecho habría ocurrido el sábado 22 de noviembre, al finalizar el partido entre Club Fortín y Club Porteño, disputado en la cancha de este último, ubicada en calle 9 entre 58 y 60.

Según consta en la denuncia radicada el 24 de noviembre a las 16.05 horas, el joven acusó a jugadores de la misma categoría del Club Porteño, así como a integrantes del cuerpo técnico, de haberlo atacado tras el final del encuentro.

Las autoridades trabajan ahora en la identificación de los presuntos agresores. La causa quedó a disposición de la UFI y J de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, que ordenó las actuaciones de rigor y la continuidad de las diligencias correspondientes.