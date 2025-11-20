LA GESTIÓN DEPORTIVA: EL PROYECTO QUE UNE A RACING CLUB DE COLÓN Y LA UNIVERSIDAD

En nuestro país, los clubes deportivos son mucho más que camisetas, escudos o temporadas ganadas o perdidas. Son espacios donde se teje comunidad, donde la infancia encuentra contención y donde las familias construyen identidad.



Por Cristian Marcantonio – Magíster en CRHO / Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN)



En Colón, Racing Club ocupa ese lugar desde hace más de un siglo. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los clubes de base del país, enfrenta hoy desafíos crecientes que exceden ampliamente lo deportivo.

La gestión deportiva, la administración, inclusión, sostenibilidad, diversidad, voluntariado, comunicación, infraestructura, profesionalización… El deporte del siglo XXI exige nuevas herramientas. Y ahí es donde la educación universitaria puede cumplir un rol clave.



Desde la Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN) llevamos adelante proyectos de acción comunitaria / extensión universitaria vinculados al deporte desde el 2018 con el modelo de aprendizaje y servicio solidario del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS).

Este modelo permite reflexionar sobre las acciones de aprendizaje e investigación y las acciones de servicio comunitario que desarrollamos en el ámbito universitario.

Desde el 2020 llevamos adelante el proyecto “Gestión deportiva. El desafío de cambiar las reglas”, y desde el 2023, entre la universidad y el Racing Club, desarrollamos la iniciativa académica que articula al club con nuestros estudiantes y becarias de la Licenciatura en Dirección del Factor Humano.

Durante este cuatrimestre, 32 estudiantes de la UEAN realizaron entrevistas, diagnósticos organizacionales, análisis de procesos y aplicaron las categorías conceptuales de la asignatura de Factor Humano I tomando como referencia a Racing Club.

Esta tarea estuvo acompañada por Filomena Mariscal Molina, Florencia Galliano y Gabriela Jaime como Becarias.



Los estudiantes realizaron el análisis de las redes sociales del club, entrevistas a integrantes de Racing Club, escucharon a especialistas en los encuentros sincrónicos de la asignatura (en temas de gestión deportiva, en discapacidad y deporte, en aspectos legales de las sociedades civiles del deporte, entre otras temáticas) y aplicaron las unidades conceptuales de la asignatura.

Este tipo de proyectos son valiosos porque ofrecen algo poco frecuente que es el formar profesionales mientras en paralelo se analizan organizaciones reales convirtiendo el aprendizaje en una experiencia de territorio que transciende el aula.



Cambiar las reglas: un nuevo modo de mirar el deporte

La iniciativa se inspira en un enfoque conceptual que la UEAN ya desarrolló en actividades de extensión anteriores con la FUNDACION ARGENTINA DEL DEPORTE.

Cambiar las reglas consiste en trabajar en la necesidad de fomentar valores como el respeto, la igualdad y la solidaridad en un contexto de nuevos desafíos sociales. La igualdad de género, el respeto a la identidad y el acceso al desarrollo, son algunas cuestiones que las organizaciones deportivas deberían incluir. En definitiva, es pensar lo instituido, lo establecido para hacer ambientes organizacionales mas integrados, respetuosos y solidarios.



El deporte tiene la fuerza para transformar vidas, pero solo cuando construye entornos seguros, respetuosos y profesionalizados. Esa mirada es la que guía el proyecto.



Para los futuros profesionales de Recursos Humanos el participar en este tipo de proyectos les posibilita desarrollar tanto competencias profesionales vinculadas al trabajo en equipo, la capacidad de realizar análisis organizacionales, prepararse para intervenir en entidades deportivas como modelar competencias prosociales como la empatía, el respeto y la solidaridad (esto es un objetivo clave para UEAN).

En tanto, para el club es importante porque su nombre, su historia se disemina más allá de los límites de la ciudad, en paralelo a recibir propuestas de mejoras por parte de futuros profesionales.

Los clubes suelen ser héroes silenciosos. Con pocos recursos, sostienen actividades sociales, deportivas y culturales que impactan directamente en la vida cotidiana. Pero para sostener ese rol en la Argentina que viene, necesitan más que pasión: necesitan gestión.



El proyecto entre la UEAN y Racing Club demuestra que la profesionalización del deporte también puede nacer en el aula, seguir en el territorio y regresar en forma de ciudadanía activa.