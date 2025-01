LA LIGA DEPORTIVA DE COLÓN ELIMINA LA CATEGORÍA SUB 12 PARA LA TEMPORADA 2025

La Liga Deportiva de Colón confirmó un importante cambio en la estructura de las Divisiones Inferiores de cara a la temporada 2025: la categoría Sub 12 será eliminada.



Esta decisión, que se venía debatiendo desde hace tiempo busca garantizar que todos los clubes participantes puedan presentar equipos completos en cada división.

La medida responde a las dificultades registradas durante la temporada pasada, cuando dos clubes, 9 de Julio y Porteño, no lograron completar la totalidad de las categorías requeridas y para evitar esta situación y fomentar una competencia más equitativa, se optó por regresar al formato tradicional de cuatro categorías, que estuvo vigente durante varios años.

De esta forma, en 2025 competirán las divisiones Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, dejando de lado la divisional Sub 12. Además, se anunció que el torneo dará comienzo el próximo 8 de marzo, marcando el inicio de una nueva temporada para los más chicos del fútbol colonense.