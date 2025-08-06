LA RAE INCORPORA EL INSULTO «PELOTUDO» AL DICCIONARIO: EL ORIGEN DEL TÉRMINO

La Real Academia Española (RAE) ha oficializado la inclusión del término «pelotudo» en su diccionario, un vocablo que, a pesar de su tono coloquial e informal, es ampliamente utilizado en el español rioplatense, especialmente en Argentina y Chile.

La RAE ha detallado que se trata de un insulto que hace referencia a una persona “que tiene pocas luces o que actúa de forma torpe”, aclarando que es comúnmente empleado en contextos familiares y coloquiales.

El origen de esta palabra en Argentina remonta a tiempos de la guerra de independencia, cuando los gauchos que formaban parte del ejército patriota usaban “rocas redondas, como pelotas” para golpear a los caballos de los soldados españoles, con el objetivo de desmontarlos. A esos gauchos se les conocía como «los pelotudos». Sin embargo, la expresión adquirió su sentido actual gracias a una intervención clave de un diputado de la época, quien, en un discurso, dijo: “No se dejen matar como los pelotudos”, en referencia a la ingenuidad y la falta de estrategia de aquellos combatientes que luchaban a pie y morían en gran número.





A partir de este momento, «pelotudo» comenzó a asociarse con la idea de actuar de forma desproporcionada, sin reflexión previa o con evidente torpeza. La palabra, que en sus orígenes denotaba una suerte de valentía ingenua, pasó a simbolizar la falta de astucia o de sentido común.

Este acto de inclusión en el diccionario es parte de una serie de reconocimientos a las expresiones propias del español rioplatense. En años anteriores, términos como “che”, “bondi”, “laburar” y “pibe” también fueron incorporados oficialmente por la RAE, subrayando la riqueza y el valor cultural de esta variante del español, que se ha convertido en un referente del habla en América Latina.

Así, con el ingreso de «pelotudo», la Real Academia Española no solo valida la vigencia de un término profundamente arraigado en la cultura popular argentina, sino que también refleja la constante evolución de un idioma que, en sus distintas variantes, sigue adaptándose a los cambios sociales, histórico.



