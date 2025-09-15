LA UNION DE EDUCADORES DE COLÓN CONVOCA A ELECCIONES

La Unión de Educadores de Colón (UEC), adherida a la F.E.B., informó la convocatoria a elecciones para la renovación parcial de cargos de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, que se realizarán el 24 de noviembre de 2025, de 10 a 18 horas, en la sede gremial de calle 19 N° 732 de Colón.

Se renovarán los siguientes cargos de Comisión Directiva por finalización de mandato: Secretario Adjunto, Secretario Gremial, Vocal Titular 4º, Vocal Suplente 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. También se elegirán Revisores de Cuentas Titulares 2º y 3º y Revisores de Cuentas Suplentes 1º y 2º.

Asimismo, se votará un precandidato titular y un precandidato suplente de distrito para las elecciones de Consejo Directivo de la FEB.

La Junta Electoral, integrada por las afiliadas Riquelme Miriam, Cecchini Griselda e Ivanovsky Silvia, atenderá consultas los días jueves de 16 a 17 hs. en la sede de la U.E.C.

Las listas de postulantes deberán presentarse hasta el 29 de septiembre de 2025 a las 18 hs. El proceso se regirá por el régimen electoral establecido en los artículos 82º a 95º del Estatuto de la Unión de Educadores de Colón.