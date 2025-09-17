LITORAL GAS AVANZA CON NUEVAS OBRAS DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYEN A COLÓN

Como parte de su plan de obras 2025-2029, Litoralgas avanza con un conjunto de intervenciones clave orientadas a garantizar la confiabilidad del sistema de gas en distintas localidades de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires.

Litoralgas avanza con las obras contempladas en su Plan 2025-2029. La inversión que supera los 126 mil millones de pesos incluye intervenciones para expandir la red y obras orientadas al mantenimiento y la mejora de la confiabilidad de sus instalaciones en toda su área de distribución: la provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires.

Obras en Zavalla y Capitán Bermúdez

En los últimos días se habilitó un nuevo gasoducto de alta presión en la localidad de Zavalla, al sur de Santa Fe. Las tareas contemplaron el reemplazo de aproximadamente 3 kilómetros de cañería de 3 pulgadas, necesario para adecuar el trazado a los cambios de condiciones de las zonas rurales y periurbanas. Además, se acondicionó el ingreso a la Estación Reguladora de Presión, mejorando la operatividad de la red.

En paralelo, la empresa avanza con otra obra estratégica en Capitán Bermúdez, que ya registra un 80% de ejecución. Se trata del reemplazo de cañerías en un tramo de 730 metros, con el objetivo de reponer la tapada a partir de cambios ocurridos en la vía pública. La obra ya tiene instalado el 100% del gasoducto y se encuentra en la etapa de pruebas y habilitación, con impacto directo en la sostenibilidad de la confiabilidad del servicio a clientes residenciales e industrias de la zona. Próximamente, en San Lorenzo, se pondrá en marcha una obra clave de renovación de cañerías de similares características.

Ambicioso plan que incluye a nuestra ciudad

La planificación de estas obras imprescindibles contempla, además, intervenciones en localidades como San Pedro, Colón, Matilde, Sauce Viejo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, La Emilia y Pergamino, entre otras, que se encuentran en etapa de ingeniería y compra de materiales.

Forman parte del Plan de Inversiones 2025-2029 de Litoralgas, que prevé una inversión superior a los 126 mil millones de pesos. El 35% por ciento de ese monto se destina a este tipo de obras, relacionadas con la operación, mantenimiento y mejora de la confiabilidad del sistema de gas en toda la provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. En paralelo se ejecutan las obras de expansión para abastecer con gas natural a Uranga, Albarellos, Santa Teresa, en una primera etapa, y otras 28 localidades.

“La operación segura y confiable del sistema de gas es clave para sostener un servicio de calidad. Estamos comprometidos con la calidad de vida y el desarrollo de nuestra región”, remarcaron desde la empresa.

Acerca de Litoralgas

Litoralgas es la distribuidora de gas natural por redes de las provincias de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Con más de 13 mil kilómetros de infraestructura, presta servicio en 130 localidades, abasteciendo a más de 765.000 clientes residenciales, instituciones, comercios e industrias.