MANUEL PASSAGLIA: «LOS VECINOS DE BARADERO NO SE TIENEN QUE ACOSTUMBRAR A VIVIR CON LOS PROBLEMAS»

El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, visitó la ciudad de Baradero. Allí, dialogó con los vecinos para escuchar sus reclamos y contarles las propuestas que tienen para la ciudad. Principalmente, los baraderenses exigen que se arreglen los pozos que tienen muchas calles, haciendo imposible transitar con normalidad.

«Como en cada recorrida, venimos a escuchar a los vecinos, a cada trabajador de esta ciudad. Queremos conocer sus problemáticas y explicarles que, para todo, hay una solución. Nosotros logramos hacerlo en San Nicolás y aquí en Baradero puede funcionar. La cantidad de pozos que tienen las calles es inexplicable. Veredas rotas, mal mantenidas; una clara falta de inversión en obra pública por parte del Municipio, que puede revertirse con hechos concretos, tal cual queremos llevar a toda la provincia», manifestó Passaglia.

«Es una vergüenza que haya más de 90 pozos identificados en calles. Hay que pensar en el vecino, este partido lo formamos para ellos, para transformarles la vida. Pero así como éstas, tenemos muchas propuestas más, que van a estar impulsadas por los candidatos de Baradero, quienes tienen el compromiso de trabajar para que todos en esta ciudad puedan estar mejor», agregó Manuel Passaglia.

También, recorrió la ruta que une Baradero con Lima, la cual se encuentra en pésimas condiciones.

«Es un peligro para los vecinos que deben transitarla todos los días, desde quienes van a trabajar hasta para llevar a los chicos a las escuelas», sostuvo Passaglia.