MAURICIO MAGOIA CONTINÚA AL FRENTE DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE COLÓN

Días atrás se llevó adelante la designación de autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Colón tras la realización de la Asamblea General Ordinaria. Durante el encuentro, se dio la bienvenida a los nuevos consejeros y se presentó la moción para ocupar la Presidencia por el período 2025.

Se propuso que Mauricio Magoia continuara en el ejercicio de la Presidencia, destacando la buena gestión desarrollada durante el último período. Los consejeros presentes manifestaron su acuerdo, por lo que Magoia aceptó seguir al frente de la institución por un año más.

La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Mauricio Magoia

Vicepresidente: Nora Beatriz Mondi

Secretario: Pedro Osvaldo Cottilli

Tesorero: Marcelo Roberto Francioni

Vocales Titulares: Victorio Alberto Artigau, Carlos Héctor Molina, Alberto Adrián Fernández, Luis Laffitte, Marcelo Magoia, Gerardo Quiriconi y Vicente Guerrieri.

Vocales Suplentes: Pedro Franquet, Miguel Pantanetti, Humberto José Merlini y Ana María Casas.

Síndico Titular: Federico Suppo

Síndico Suplente: Daniel Spagnuolo