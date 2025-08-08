MEGAOPERATIVO ANTIDROGAS EN COLÓN: DOS DETENIDOS Y SECUESTRO DE COCAÍNA

En un importante operativo llevado a cabo este jueves por la tarde en nuestra ciudad, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino detuvo a dos personas acusadas de comercializar estupefacientes.

La investigación se originó a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre la existencia de varios puntos de venta de drogas en distintos barrios colonenses. Con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Francisco Furnari y la colaboración de la Oficina Coordinadora de Estupefacientes, se dispusieron las primeras diligencias para corroborar la información aportada en forma anónima.

Los agentes especializados realizaron tareas encubiertas y vigilancia en cuatro domicilios ubicados en calle 55 y 13; calle 15 entre 55 y 56; calle 10 entre 54 y 55; y calle 18 entre 39 y 40. En todos ellos se lograron documentar maniobras compatibles con la venta de droga al menudeo.

A partir de las pruebas reunidas, se solicitó al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del Dr. Fernando Ayestarán, las correspondientes órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas con apoyo de personal de la Estación de Policía de Colón.

Durante los procedimientos se incautaron dosis de cocaína fraccionada para la venta, balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos vinculados a la actividad ilícita. Como resultado, un hombre y una mujer mayores de edad fueron aprehendidos y quedaron acusados de comercialización de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, delitos que prevén penas de entre 4 y 15 años de prisión.

Ambos detenidos serán indagados durante la jornada de hoy en sede judicial. Desde la fiscalía destacaron el rol activo de la comunidad y el trabajo articulado entre las distintas fuerzas para combatir el narcotráfico en la región.



