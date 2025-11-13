NUEVAS AUTORIDADES DE FUNDACIÓN POR LA VIDA

En el transcurso de la jornada de ayer miércoles se llevó a cabo la renovación de autoridades de la Comisión Directiva de Fundación Por la Vida, quedando conformada de la siguiente manera:

Presidente: Patricia Barraza

Vicepresidente: María Cielo Martínez

Secretaria: Pilar Solano

Tesorera: María de los Ángeles Milovic

Vocal Titular: Gimena Muzi

Colaboradoras: Laura Galimberti, Sandra Van Becelaere, Jimena Mele Glineur Berne y Eugenia Biancotti.

La nueva conformación marca la continuidad del trabajo sostenido que la ong de nuestra ciudad viene desarrollando, con el propósito de continuar promoviendo mejoras en la Sala de Pediatría y contribuir al bienestar de toda la comunidad.