PABLO ANSALONI ENCABEZÓ EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA FEDERACIÓN SINDICAL NACIONAL

En lo que definió como “un día histórico para el sindicalismo argentino”, el dirigente oriundo de Colón, y actual diputado nacional por la Libertad Avanza, asumió la presidencia de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas (FATREFU), una nueva organización que busca “retomar el camino del sindicalismo auténtico” inspirado en el legado de Gerónimo “Momo” Venegas.

Durante el acto de lanzamiento, Ansaloni expresó su gratitud hacia Dante Camaño y su comisión por brindar el espacio para el encuentro, al dirigente Juan Domingo Castro, a referentes sindicales, legisladores nacionales, autoridades ministeriales y a su familia.

“Hoy nace una nueva fuerza nacional que vuelve a poner al trabajador en el centro”, afirmó Ansaloni, quien destacó la participación de delegaciones del interior del país y subrayó la importancia de “seguir levantando las banderas de la unidad, la lealtad y el trabajo argentino”.

La FATREFU se propone integrar a trabajadores rurales, estibadores y del sector frutihortícola, con el objetivo de fortalecer la representación gremial y promover políticas laborales que mejoren las condiciones del sector.