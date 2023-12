POLÉMICO TWEET DE MARIA EUGENIA TALERICO

En la mañana de este miércoles y luego del anuncio de las medidas por parte del Ministro de Economía de la Nación, la colonense realizó un posteo en la red social X (ex twitter) que generó un hilo de polémico por sus dichos.

Con el correr de las horas, esta tarde la propia Talerico pidió disculpas a través de otro posteo.



«Lamento si el tono jocoso de mi tweet afectó a muchos ciudadanos que están pasando momentos muy críticos. Entiendo que ante la magnitud de la crisis fue desacertado y pido disculpas.

La idea que se me cruzó al escuchar las medidas que anunció el gobierno, fueron ejemplos de países donde no se alienta la costumbre del despilfarro y el consumo desmedido de sus sociedades. Por supuesto no hubo gobiernos populistas como el kirchnerismo que, en los últimos 20 años con el uso de una caja pública hoy agotada, tomó distintas medidas que ahora tenemos que pagar. Son esos años los que acarrean consecuencias nefastas que hay que corregir, es un poroto los 50 mil millones de deuda con el FMI que insisten en focalizar como causa de todos nuestros males. ¡Es Mentira! En muchos países aún con economías pujantes, con ingresos suficientes y sin el deterioro de Argentina, los jóvenes y otras personas comparten propiedades si tienen que alquilar (ser propietario en muchos lugares es un lujo -igual que en nuestro país hace ya muchos años-).

Comparten autos porque la nafta es carísima. Usan todas las clases sociales transporte público como primera opción. ¡Y por supuesto bicicletas! ¡Cuidan el consumo eléctrico al extremo! Restringen la calefacción y usan abrigo en su casa durante el invierno. Promover el consumo ha sido una política populista que destrozó los comportamientos de una sociedad que debe esforzarse para trabajar, generar ingreso y ahorros para generar riqueza y bienestar. La fiesta populista corrupta K destrozó a la sociedad del esfuerzo, del progreso y colocó a la mayoría de nuestra gente en situación de servidumbre, dependiendo de la prebenda estatal.



Acomodar las cuentas públicas para nuestra prosperidad, la de todos, con la profunda crisis social que nos deja la mala praxis y la corrupción del cuarto kirchnerismo será muy difícil y entiendo que hay enormes segmentos de nuestra sociedad que no pueden ser sometidos a ningún sacrificio mayor y espero que así sea.»