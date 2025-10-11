POR DECRETO FUE DECLARADO DE INTERÉS MUNICIPAL EL 75° ANIVERSARIO DE EMISORA COLÓN

Por decreto del Ejecutivo local fue declarado de interés municipal los 75 años de trayectoria de Emisora Colón al servicio de la comunicación y la información de la comunidad colonense.

El intendente Waldemar Giordano visitó las instalaciones de la emisora para entregar personalmente el reconocimiento a su propietario, Oscar Bobet, acompañado de un obsequio simbólico: un mate en representación del afecto y la cercanía con los vecinos.

“Venimos a hacerle entrega de este reconocimiento municipal a la trayectoria —expresó Giordano—. Es una emisora que ha transitado distintas épocas, gobiernos y tecnologías, y sigue hoy vigente, informando con seriedad, responsabilidad y compromiso periodístico”, destacó el jefe comunal.





Por su parte, Oscar Bobet agradeció el gesto y compartió su emoción por el aniversario: “Lo recibo con todo afecto, pero se lo están entregando a toda la comunidad. Por esta radio pasó gran parte de la población de Colón en estos 75 años. Esto no podría haberse hecho sin la participación permanente de la gente”, expresó.

Bobet también recordó los orígenes de la emisora, fundada por sus padres, y valoró el acompañamiento constante de los oyentes y colaboradores que hicieron posible que Emisora Colón siga vigente, hoy con presencia tanto en el aire de la FM como en las redes sociales.

Setenta y cinco años de historia, comunicación y compromiso con Colón, celebrados con orgullo y reconocimiento por toda la comunidad.