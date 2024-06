PROVINCIA ANUNCIÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN ACADÉMICO DE ESCUELAS SECUNDARIAS

Fue un anuncio de Alberto Sileoni, donde celebró que el Concejo General de Educación impulse una actualización en algunas aristas como la modificación de contenidos y que no se repetirá el año completo, solo se recursarán las materias adeudadas.

En una conferencia de prensa que brindó en la ciudad de La Plata, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, confirmó que el Concejo General de Educación aprobó por unanimidad una actualización en el régimen académico de la escuela secundaria para comenzar a aplicar en el año 2025.

Entre los principales cambios que plantearon y se aprobaron por unanimidad en el Concejo General, se destacó la evaluación de los diseños curriculares vigentes para discutir los contenidos de cada una de las asignaturas.

También otra arista destacada será el llamado a concurso para la titularización de cargos jerárquicos. Según indicó el funcionario bonaerense, la Provincia tiene por asignar “1.700 cargos de directores a descubrir, 1.700 de subdirectores”.

“Tenemos mucha rotación de directivos en la escuela y eso da mucho sentido, con la calidad de la oferta educativa”, añadió el funcionario.

Según indicó el director general, «la calificación es por cuatrimestre y se aprueban con 7 o más. Las materias aprobadas no se recursan. Las pendientes de aprobación se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los y las estudiantes adquieran los conocimientos”.

Con estas declaraciones, el Director General anunció que no se repetirá el año completo, sino que solo se recursarán las materias que fueron desaprobadas: “En la actualidad se acredita por materia, pero repetís en bloque. Nosotros queremos partir de otro paradigma. La materia aprobada no se recursa si hay allí un derecho adquirido. Hoy con la repitencia aun las materias que aprobabas las tenés que recursar. La materia aprobada no se recursa y la materia pendiente se enseña mucho, nosotros decimos se intensifica. Hay alguien que va a acompañar. Hasta cuatro materias pendientes se intensifican y a partir de una quinta se definen cuáles cuatro intensificás y cuál el equipo te orienta para recursar”.

En ese sentido, también existe la intención del gobierno provincial para que el último año del colegio primario esté articulado con el primero de la secundaria para dar mayores contenidos en lengua y matemáticas. Misma situación se daría con el sexto año de la educación media se encuentre en concordancia con el primero de la Universidad, para una mejor adaptación del estudiante a la educación superior.

En el inicio de la conferencia, el funcionario de Kicillof sostuvo: “Para nosotros es un día muy importante, hemos aprobado por unanimidad en el Concejo General de Educación una actualización del régimen académico y secundaria, que forma parte de una serie de cambios, de transformaciones que estamos haciendo en el nivel”.

“Agradezco mucho al Concejo General de Educación, que es una institución de orígenes políticos plurales, o sea que hay consejeros que no piensan políticamente como nosotros y les agradecemos porque hemos hecho todo un esfuerzo de coincidencia y para nosotros es muy importante que esto haya salido por unanimidad”, añadió el ministro en su intervención.

Otra de las intenciones de la provincia es que los alumnos permanezcan en la escuela, pero que no tengan problemas de aprendizaje, arista que catalogó como una “deuda” en materia educativa. Para ello, anunció la creación de los equipos para la definición de trayectorias, compuesto por directivos y docentes de cada escuela para realizar un seguimiento a cada estudiante.

“Va a haber un equipo de acompañamiento a las trayectorias educativas, si quieren contarlo para no ahorrarlo solo que es medio frío. Lo que busca este régimen académico es sin duda profundizar el acompañamiento que ya se hace, pero profundizarlo y darle un mayor lado de institucionalidad al acompañamiento a las trayectorias de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes”, aseguró Sileoni.

Además, confirmaron que para el 2025 serán 28 la cantidad de ausencias que puede tener cada estudiante por año para no quedar libre. Entre las novedades, se contemplan las inasistencias por maternidad o violencia de género.



Fuente: LaTecla.Info